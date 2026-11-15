Microsoft подвела — 15 человек отравились хлором в немецком отеле из-за сбоя облачных сервисов Microsoft 365

Облако отключилось, а хлор никуда не делся

Сбой в работе облачных сервисов Microsoft 365 обернулся чрезвычайным происшествием в одном из отелей Германии. Из-за перебоев в работе почты перестала функционировать система контроля концентрации хлора в зоне сауны и бассейна. В результате 15 человек получили отравление газом.

Система безопасности отеля отслеживала уровень хлора и отправляла сотрудникам электронные письма, если концентрация превышала допустимые значения. Однако во время масштабного сбоя сервисов Microsoft уведомления не доходили до работников. Из-за этого они не смогли вовремя отреагировать на повышение концентрации газа.

На место происшествия прибыли около 40 сотрудников экстренных служб. Четверых пострадавших доставили в больницу, причём одному из них потребовалось остаться под наблюдением врачей. Остальным пострадавшим, по имеющимся сообщениям, медицинскую помощь оказали на месте.