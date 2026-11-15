ИИ помог украсть 100 млн евро? Хакеры ограбили французский банк через его же платёжную систему — глава банковской группы считает, что злоумышленникам помогал ИИ

Французская банковская группа Credit Mutuel Arkea потеряла около 100 млн евро в результате сложной кибератаки. Злоумышленники проникли в её системы через взломанного стороннего поставщика услуг, создали поддельные банковские счета и вывели деньги с помощью системы мгновенных платежей. Глава группы Жюльен Кармона назвал произошедшее «ограблением нового типа» и предположил, что хакерам помогал искусственный интеллект.

Первые признаки взлома банк обнаружил 27 октября, когда выяснилось, что системы одного из подрядчиков скомпрометированы. Связь с ним немедленно отключили, однако к тому моменту злоумышленники, судя по всему, уже получили данные для доступа к банковской инфраструктуре. Название поставщика не раскрывается.

Атакующие создали поддельные IBAN-счета Fortuneo и использовали их для перевода денег с собственного счёта банка на счета в других европейских финансовых организациях. Транзакции проводились через систему мгновенных платежей, где меньше проверок, чем при обычных переводах. Полученные средства затем отправлялись на криптовалютные платформы, чтобы затруднить их отслеживание.

Масштаб хищения обнаружили утром. Банк отключил внешние подключения и связь с межбанковской платёжной системой, удалил поддельные счета и сменил данные доступа. При этом клиенты онлайн-банка Fortuneo, по заявлению Кармоны, не пострадали: целью атаки стал счёт самой банковской группы.

Следы денег обнаружили криптовалютные аналитики. По данным Bitquery, за 21 час со счетов на биржах Kraken, Crypto.com и OKX вывели 108,8 млн долларов в USDC. Часть средств удалось заморозить, некоторую сумму банк уже вернул. Окончательный ущерб пока не установлен, но, по оценке Кармоны, он составляет около 100 млн евро — примерно 1% собственного капитала группы. Руководство уверяет, что финансовой устойчивости банка ничто не угрожает.

Кармона считает, что преступники могли использовать продвинутые ИИ-инструменты, однако не объяснил, какую именно роль они сыграли. Искусственный интеллект теоретически мог помочь с разведкой, написанием кода или подготовкой документов для открытия счетов. Но сами методы атаки — взлом подрядчика, поддельные переводы и отмывание денег через криптовалюту — давно известны. Пока никаких доказательств участия ИИ банк не представил. Расследованием занимается подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с киберпреступностью.