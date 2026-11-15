ЦБ запустит ИИ-помощника для сравнения банковских продуктов в начале 2027 года. Первые полгода его внедрение будет добровольным

Сервис появится в приложениях и на сайтах банков, поможет оценивать финансовые предложения и связанные с ними риски

Банк России рассчитывает, что в начале 2027 года в приложениях и на сайтах банков появится ИИ-помощник для сравнения финансовых продуктов. Он должен помочь клиентам оценивать предложения разных организаций и связанные с ними риски. ЦБ готовит письмо с рекомендациями для кредитных и страховых компаний. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Михаил Мамута на форуме «Фокус на клиента».

На первом этапе внедрение помощника будет добровольным. По словам Мамуты, технологически система должна быть готова к началу года, крупнейшие банки уже поддержали инициативу. ВТБ и Т-Банк сообщили, что готовы разместить в своих приложениях отдельную кнопку для доступа к сервису.

ЦБ запустит ИИ-помощника для сравнения банковских продуктов в начале 2027 года. Первые полгода его внедрение будет добровольным
Источник изображения: сгенерировано Muse

ЦБ планирует около полугода проверять работу помощника в рекомендательном режиме на широкой клиентской базе. После этого регулятор оценит результаты и определит, какие требования следует закрепить нормативно. Таким образом, обязательное внедрение на старте не предусмотрено.

Ранее Банк России начал эксперимент по использованию ИИ для анализа финансовых продуктов и подготовки кратких объяснений возможных рисков для граждан. В пилотном проекте по анализу сложных договоров готовы участвовать 10 крупных розничных банков. Новый помощник должен стать следующим шагом: вместо анализа отдельных документов он позволит клиентам ориентироваться в предложениях финансового рынка.

Искусственный интеллектИИ ассистентыИсточники:ТАСС

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