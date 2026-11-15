Ремень вместо цепи и мотор Bosch: представлен электровелосипед Kalkhoff Image 1 Advance

У него только две передачи

Немецкая компания Kalkhoff представила электровелосипед Image 1 Advance за 2800 евро. Покупателям предложены два размера рамы и три варианта расцветки.

Модель рассчитана на повседневные поездки по городу и получила довольно богатое оснащение. В стандартную комплектацию входят задний багажник с креплением MIK HD, подножка, система освещения, передние и задние крылья. Вместо обычной цепной передачи используется ремень, который требует меньше обслуживания (и у него есть защита). За дополнительные 100 евро можно установить передний багажник.

Велосипед оснащён двухступенчатой планетарной втулкой UT Gear H2, разработанной для совместной работы с мотор-колёсами. Двух передач немного, но для городской езды этого может быть достаточно. Электродвигатель Bosch Hub Line развивает крутящий момент до 45 Н·м.

Съёмная батарея ёмкостью 540 Вт·ч интегрирована в раму. Передняя амортизационная вилка — SR Suntour Mobie A32 с ходом 75 мм, подседельный штырь — с амортизацией. Велосипед комплектуется покрышками CST Quantum размерностью 55-622, рассчитанными преимущественно на городские дороги.

При этом Kalkhoff Image 1 Advance не ограничивается асфальтом: ширина покрышек и конструкция велосипеда позволяют выезжать на грунтовые дороги, лесные тропы и другие несложные маршруты за пределами города.