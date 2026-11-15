Android 14 для любого телевизора с HDMI. Представлена ТВ-приставка Dangbei H5 — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и поддержка 8K за $70

2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти

На китайском рынке стартовали продажи ТВ-приставки Dangbei H5 второго поколения. Устройство получило SoC Allwinner H626, поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Стоимость новинки составляет 470 юаней ($70).

Android 14 для любого телевизора с HDMI. Представлена ТВ-приставка Dangbei H5 — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и поддержка 8K за $70
Источник изображения: Dangbei (опубликовано ITHome)

Приставка выполнена в белом корпусе размерами 98 × 98 × 21,5 мм. На передней панели расположена многоцветная индикаторная подсветка с пятью режимами свечения. На задней стороне находятся разъём HDMI 2.1 и порт USB-A.

В основе устройства лежит SoC Allwinner H626. Объемы памяти — 2/16 ГБ. Приставка поддерживает декодирование видео в разрешении 8K с частотой 24 кадра в секунду и вывод изображения в 4K при 60 кадрах в секунду. Также заявлена совместимость с технологиями HDR10 и HDR10+. Новинка работает под управлением Android 14 с интерфейсом Dangbei OS.

 

Телевизоры и проекторыDangbeiИсточники:ITHome

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