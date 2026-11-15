Четыре SIM-карты и связь со спутниками: Huawei раскрыла подробности о модеме Balong AI в составе флагманской мобильной платформы Kirin 9050 ⁠ 1

Huawei начала раскрывать подробности об однокристальной системе Kirin 9050. В частности, сейчас компания рассказала о модеме Balong AI, входящем в состав мобильной платформы.

Модем получил новую архитектуру объединённых коммуникаций. Она включает интеллектуальную обработку связи с помощью ИИ, совместную работу нескольких сетевых систем и интеграцию спутниковых и наземных каналов. Среди заявленных возможностей — автоматический выбор сети, специальный режим для метро и ускоренное восстановление подключения после потери сигнала.

По данным Huawei, по сравнению с iPhone 16 Pro Max новый модем снижает задержки в играх во время поездок на поезде на 48%, ускоряет отправку фотографий на концертах на 46%, уменьшает задержки при просмотре коротких видео в метро на 32% и сокращает время восстановления интернет-соединения на улице на 83%.

Компания также заявляет о повышении скорости исходящей передачи данных в сотовых сетях. По сравнению с iPhone 16 Pro Max прирост пиковой скорости в благоприятных условиях достигает 43%, в перегруженных сетях — 83%, при слабом сигнале — 49%, а при движении на высокой скорости — 69%.

Ещё одна особенность Balong AI Modem — поддержка четырёх SIM-карт с одновременным ожиданием вызовов на трёх из них. Пользователь сможет задействовать любые три карты из конфигурации 2 SIM + 2 eSIM. Кроме того, модем получил функцию обнаружения мошеннической переадресации международных вызовов на базе ИИ. Huawei заявляет о точности выявления таких звонков на уровне более 90%.