Порог потепления на 1,5 °C может быть пройден уже к 2029 году — климатическая политика не меняется 5 лет ⁠ 1

Глобальное потепление может достичь отметки 1,5 °C относительно доиндустриального уровня уже к 2029 году. Такой срок приводит климатическая служба Евросоюза Copernicus в новом докладе, представленном на климатической конференции ООН COP31 в Турции. Когда в 2015 году принималось Парижское соглашение, достижение этого порога ожидалось в 2045 году. За прошедшее десятилетие прогноз сдвинулся на 16 лет.

Учёные Copernicus отмечают, что глобальное потепление в последние годы заметно ускорилось. Главной причиной остаётся рост концентрации парниковых газов в атмосфере из-за деятельности человека. Параллельно организация Climate Action Tracker оценила, что при нынешней политике планета движется к потеплению почти на 2,8 °C к концу столетия. Даже если правительства полностью выполнят действующие обещания и климатические планы, температура, согласно наиболее оптимистичному сценарию, вырастет примерно на 1,9 °C.

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Аналитики Climate Analytics заявили, что коллективные усилия правительств по борьбе с изменением климата стагнируют пятый год подряд. Развитие возобновляемой энергетики пока не компенсирует расширение добычи нефти и газа, а некоторые страны откладывают, ослабляют или отменяют климатические меры. По словам исследователя Института нового климата Никласа Хёне, положительные изменения в энергетике сейчас не позволяют достаточно быстро изменить траекторию глобального потепления.

Противоречия проявились и на COP31. Австралия и Турция, выступающие организаторами конференции, пока сопротивляются включению слова «чистая» в формулировки целей по электрификации. Австралия входит в число крупнейших экспортёров угля, а энергетика Турции по-прежнему сильно зависит от этого топлива. При этом обе страны не представили конкретных планов отказа от ископаемого топлива.

Шведская активистка Грета Тунберг, впервые с 2021 года участвующая в климатических переговорах ООН, заявила, что последствия потепления уже приводят к разрушительным наводнениям, пожарам и обрушениям ледников. Руководитель Climate Analytics Билл Хэр также раскритиковал недостаточную активность развитых стран. По его словам, продолжение поддержки ископаемого топлива грозит масштабным экономическим ущербом и необратимой потерей экосистем.