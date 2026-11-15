300 МВт посреди песков: Китай построил первую ветряную электростанцию прямо посреди пустыни

На первом этапе запустили 16 ветряков мощностью 160 МВт

В Китае подключили к энергосети первые ветрогенераторы ветропарка мощностью 300 МВт, построенного непосредственно в центре пустыни Улан-Бух. Это первый подобный проект в стране, реализованный в глубине пустынной территории. После выхода на полную мощность он станет частью крупного комплекса возобновляемой энергетики во Внутренней Монголии.

300 МВт посреди песков: Китай построил первую ветряную электростанцию прямо посреди пустыни
Источник изображения: ИИ Gemini

В состав ветропарка входят 30 турбин мощностью по 10 МВт каждая, 39 км воздушных линий электропередачи и две подстанции с напряжением 220 кВ. На первом этапе к сети подключили 16 установок общей мощностью 160 МВт.

Строительство сопровождалось серьёзными трудностями. Дороги для перевозки крупногабаритного оборудования постоянно заносило движущимися песками, а рыхлый грунт не обеспечивал достаточной устойчивости для фундаментов ветрогенераторов. Сложность представляли доставка и установка конструкций массой в сотни тонн на постоянно меняющемся рельефе.

Для решения этих проблем строители разработали специальные технологии укрепления фундаментов, защиты линий электропередачи от песчаных заносов и транспортировки тяжёлого оборудования по подвижным дюнам. Полученный опыт планируют использовать при строительстве других крупных ветроэнергетических и солнечных комплексов в пустынных регионах Китая.

Ветропарк входит в более масштабный проект «Аньхай — Уланьчаб», общая мощность которого составит 2 ГВт. Помимо ветрогенераторов, он включает солнечные электростанции мощностью 1,7 ГВт и систему накопления энергии на 300 МВт. После завершения строительства весь комплекс сможет ежегодно передавать в регион Уланьчаб около 4,18 млрд кВт·ч электроэнергии.

Непосредственно ветропарк мощностью 300 МВт будет производить около 690 млн кВт·ч в год. По расчётам разработчиков, это позволит ежегодно экономить примерно 227 тысяч тонн условного топлива и сокращать выбросы углекислого газа на 590 тысяч тонн. Проект также должен помочь совместить развитие возобновляемой энергетики с борьбой против опустынивания.

Прочие новостиИсточники:ITHome

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