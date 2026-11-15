Средний расход энергии за два года эксплуатации составил 15,6 кВт·ч на 100 километров

91% емкости после 400 тысяч километров пробега: Xiaomi SU7 оснащается очень выносливой батареей

Владелец электромобиля Xiaomi SU7 рассказал о своем опыте эксплуатации электромобиля. Примерно за два года он проехал 400 тысяч километров, при этом автомобиль сохранил 91,08% емкости. По словам водителя, сейчас автомобиль способен проехать на одной зарядке около 500 километров.

В среднем получается примерно 548 километров ежедневно. Бортовой компьютер зафиксировал суммарное потребление 63 455 кВт·ч, а средний расход энергии составил 15,6 кВт·ч на 100 километров.

Данные о состоянии аккумулятора владелец получил через сервисную службу Xiaomi после предоставления разрешения на проверку.

По словам владельца, за всё время эксплуатации на электроэнергию ушло около 50 тыс. юаней (620 тысяч рублей). В пересчёте на пробег это примерно 1,55 рубля на километр, или 155 рублей на 100 километров. Речь только о затратах на зарядку, а не о полной стоимости владения автомобилем.

Интенсивная эксплуатация сказалась на шинах: за все время владельцу пришлось заменить почти 4 комплекта шин.

Автомобилист намерен стать первым владельцем Xiaomi SU7, преодолевшим отметку в 600 тысяч километров.