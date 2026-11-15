Браузер, но не для людей: Cloudflare открыла исходный код Kitesurf — браузера для ИИ-агентов

По данным Cloudflare, для массового использования ИИ-агентов он подходит лучше Chromium

Cloudflare открыла исходный код Kitesurf — браузера, разработанного специально для ИИ-агентов. Компания представила проект в августе этого года, а 13 ноября объявила о его переводе в открытый доступ. Разработчики утверждают, что Kitesurf потребляет значительно меньше ресурсов процессора и оперативной памяти, чем традиционный браузер Chromium, при выполнении типичных задач автоматизации.

Браузер, но не для людей: Cloudflare открыла исходный код Kitesurf — браузера для ИИ-агентов
Источник изображения: Cloudflare

Kitesurf работает на платформе Cloudflare Workers и умеет разбирать HTML, применять CSS, выполнять JavaScript на веб-страницах и создавать их скриншоты. При этом ему не нужны полноценные браузерные контейнеры. Проект также поддерживает протокол Chrome DevTools Protocol (CDP), поэтому для управления им можно использовать существующие инструменты, не запуская сам Chromium.

В Cloudflare подчёркивают, что Kitesurf не является ещё одной облегчённой копией обычного браузера. При его разработке компания сосредоточилась на задачах, которые важны именно для ИИ-агентов: расходе токенов, использовании контекстного окна, масштабируемости, производительности и стоимости обработки запросов. От функций, предназначенных для людей, отказались. В Kitesurf нет вкладок, тем оформления и расширений, а точность отображения страниц на уровне отдельных пикселей не является приоритетом.

По данным Cloudflare, при выполнении типичных агентских задач, таких как создание скриншотов страниц и извлечение HTML, Kitesurf использует существенно меньше ресурсов CPU и памяти, чем Chromium. Это позволяет одновременно запускать больше сессий и эффективнее справляться с резкими скачками нагрузки, характерными для массового использования ИИ-агентов.

Программное обеспечениеCloudflareИсточники:ITHome

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