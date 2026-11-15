Крыло вместо фюзеляжа. Natilus готовит необычный грузовой самолёт — компания уже заказала крылья для полноразмерного прототипа

Американская Natilus выбрала Composites Universal Group для производства крыльев для полноразмерного прототипа грузового самолёта Kona. Аппарат массой 3,8 тонны сможет выполнять полёты с опциональным автономным управлением. Поставку готовых крыльев планируют весной 2027 года.

Вместо традиционного алюминия конструкцию выполнят из углеродного волокна. Такой материал лучше сопротивляется коррозии и усталостным нагрузкам, а сама технология позволяет сократить количество деталей, крепежа и заклёпок. При этом конструкция останется традиционной: с лонжеронами как у обычных самолётов. В крыльях не будет топливных баков, а управление механизацией обеспечит система тросов и блоков.

Производитель намерен использовать авиационные материалы, соответствующие стандартам FAA, и технологии, применяемые при создании серийных самолётов семейства Beechcraft King Air. После доставки на площадку Natilus в Сан-Диего крылья пройдут испытания соединений и материалов, а затем проверку на предельные нагрузки. Это необходимо для подтверждения прочности перед демонстрационным полётом полноразмерного прототипа.

Kona получит необычную компоновку с интегрированным крылом и фюзеляжем, однако при производстве отдельных узлов компания намерена использовать проверенные авиационные технологии. Разработчик рассчитывает снизить расход топлива и эксплуатационные затраты по сравнению с традиционными грузовыми самолётами.

Natilus активно привлекает средства на развитие проекта. В феврале компания объявила о финансировании на 28 млн долларов, а в прошлом месяце получила ещё 3,5 млн долларов на исследования и разработки. Испытания уменьшенного прототипа Kona начались ещё в 2023 году. Сейчас у компании более 570 предварительных заказов на самолёты общей стоимостью около 24 млрд долларов.

Помимо беспилотного грузового Kona, Natilus разрабатывает пассажирский самолёт Horizon на 200 мест, который должен конкурировать с Boeing 737. Ранее компания также рассматривала проекты более крупных грузовых машин Alisio и Nordes с полезной нагрузкой 60 и 100 тонн соответственно.