Стартовало производство совершенно нового BMW iX4: полный привод и запас хода до 828 км

Вторая модель Neue Klasse на венгерском заводе после хитового iX3

BMW запустила в серийное производство новый электрический кроссовер iX4 — новинку выпускают на заводе в Дебрецене (Венгрия). Кроссовер построен на платформе Neue Klasse, он станет второй машиной нового поколения, выпускаемой на этом предприятии после iX3. Старт продаж запланирован на март 2027 года.

Стартовало производство совершенно нового BMW iX4: полный привод и запас хода до 828 км
Источник изображения: BMW

На старте покупателям предложат две версии: iX4 40 xDrive и iX4 50 xDrive. Обе уже собирают на венгерском предприятии. Позже к ним присоединится более мощная модификация M60 xDrive.

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Источник изображения: BMW

Топовая из двух стартовых версий, iX4 50 xDrive, способна проезжать до 828 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки достигает 400 кВт: за 10 минут можно пополнить запас хода на 387 км. У iX4 40 xDrive заявлен пробег до 638 км. Для сравнения, электрический iX3 50 xDrive проезжает до 805 км, а за те же 10 минут зарядки получает запас хода на 372 км. Одной из возможных причин преимущества iX4 называют более низкий кузов, снижающий аэродинамическое сопротивление.

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Источник изображения: BMW

Обе версии оснащены электроприводом BMW eDrive шестого поколения, цилиндрическими аккумуляторными элементами и 800-вольтовой электрической архитектурой. Электромоторы выпускают на заводе BMW в австрийском Штайре. Цены на британском рынке начинаются с 60 170 фунтов стерлингов за iX4 40 xDrive и 66 075 фунтов за iX4 50 xDrive.

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Источник изображения: BMW

Запуск iX4 расширит производство на заводе в Дебрецене, который начал работу в сентябре 2025 года. Предприятие располагает собственными цехами штамповки, кузовной сборки, окраски и финальной сборки, а также может самостоятельно производить высоковольтные аккумуляторные блоки. Максимальная мощность — около 150 000 автомобилей в год.

BMW инвестировала в строительство завода более 2 млрд евро. Предприятие площадью 400 гектаров работает на возобновляемой электроэнергии и не использует ископаемое топливо. Установленные солнечные панели обеспечивают примерно четверть годовой потребности в электричестве, а излишки энергии сохраняются в тепловом накопителе объёмом 1800 кубометров и ёмкостью 130 МВт·ч.

Авто и транспортBMWавтоИсточники:ITHome

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