486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom ⁠ 4

Энтузиаст из Японии за 16 дней собрал экспериментальный компьютер на базе настоящего процессора Intel 486 DX2. Вместо готовой материнской платы он использовал беспаечные макетные платы, соединённые множеством проводов-перемычек. В результате система смогла запустить Doom — игру, которая в своё время стала одним из символов эпохи первых массовых 486-х компьютеров.

В основе сборки лежит процессор Intel 486 DX2 с напряжением питания 5 В. Значительную часть системной логики обеспечивает программируемая микросхема FPGA Lattice ECP5. Поскольку она работает с напряжением 3,3 В, а процессор использует 5 В, разработчику пришлось установить преобразователи логических уровней, чтобы компоненты могли корректно обмениваться сигналами. На начальном этапе для проверки работы многочисленных контактов также использовалась совместимая с Arduino Mega 2560 плата, но основой компьютера она не стала.

Постепенно энтузиаст расширял возможности самодельной системы. Он добился работы процессора с частотой 66,7 МГц. Кроме того, в конструкцию добавили слот для карт microSD. Затем была установлена FreeDOS 1.3.

Также энтузиаст изготовил дисплей, стилизованный под старый ЭЛТ-дисплей. Однако внутри него нет настоящей электронно-лучевой трубки: в качестве экрана используется компактная 5-дюймовая ЖК-панель Elecrow DIS05490T с разрешением 800 × 480 пикселей. Разработчик поместил её в корпус с массивной рамкой и оформил переднюю часть так, чтобы устройство напоминало мониторы эпохи первых персональных компьютеров. После настройки системы автору удалось запустить Doom.