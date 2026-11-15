486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom

Частота процессора составила 66,7 МГц

Энтузиаст из Японии за 16 дней собрал экспериментальный компьютер на базе настоящего процессора Intel 486 DX2. Вместо готовой материнской платы он использовал беспаечные макетные платы, соединённые множеством проводов-перемычек. В результате система смогла запустить Doom — игру, которая в своё время стала одним из символов эпохи первых массовых 486-х компьютеров.

486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom
Источник изображения: @nagakurage

В основе сборки лежит процессор Intel 486 DX2 с напряжением питания 5 В. Значительную часть системной логики обеспечивает программируемая микросхема FPGA Lattice ECP5. Поскольку она работает с напряжением 3,3 В, а процессор использует 5 В, разработчику пришлось установить преобразователи логических уровней, чтобы компоненты могли корректно обмениваться сигналами. На начальном этапе для проверки работы многочисленных контактов также использовалась совместимая с Arduino Mega 2560 плата, но основой компьютера она не стала.

Постепенно энтузиаст расширял возможности самодельной системы. Он добился работы процессора с частотой 66,7 МГц. Кроме того, в конструкцию добавили слот для карт microSD. Затем была установлена FreeDOS 1.3.

Также энтузиаст изготовил дисплей, стилизованный под старый ЭЛТ-дисплей. Однако внутри него нет настоящей электронно-лучевой трубки: в качестве экрана используется компактная 5-дюймовая ЖК-панель Elecrow DIS05490T с разрешением 800 × 480 пикселей. Разработчик поместил её в корпус с массивной рамкой и оформил переднюю часть так, чтобы устройство напоминало мониторы эпохи первых персональных компьютеров.  После настройки системы автору удалось запустить Doom.

Настольные ПКIntelИсточники:Toms Hardware@nagakurage

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