One UI 9.5 прокачает камеры Galaxy S27: Samsung готовит большое обновление Expert RAW

В приложении появится серийная съемка в RAW со скоростью 30 к/с и даже запись видео

Samsung готовит большое обновление приложения Expert RAW, которое дебютирует вместе с линейкой Galaxy S27 и оболочкой One UI 9.5. В ранней версии программы уже обнаружили переработанный интерфейс, дополнительные настройки съёмки и признаки возможного появления видеозаписи.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Интерфейс приложения станет более удобным: элементы ручного управления получат увеличенные панели и более понятные обозначения, а меню быстрых настроек превратится в многострочную сетку. Переключатель режимов будет открывать отдельное меню — Expert, Virtual Aperture, Virtual Reflector, ND-фильтр и астрофотография. Также появится возможность сохранять последний использованный режим при каждом запуске приложения.

Рядом с кнопкой спуска затвора разместят две настраиваемые клавиши быстрого доступа. На них можно назначить блокировку экспозиции, таймер, изменение соотношения сторон, гистограмму и другие функции. Отдельная кнопка позволит блокировать настройки камеры от случайных изменений. Кроме того, гистограмма станет подробнее: вместо компактного графика можно будет открыть отдельную панель с каналами белого, красного, зелёного и синего цветов.

Среди новых возможностей — режим серийной съёмки, позволяющий делать до 30 кадров за одну сессию с сохранением в формате DNG. Это даст возможность обрабатывать каждый снимок как RAW-файл. Диапазон виртуальной диафрагмы расширят с нынешних f/1.4–f/16 до f/1.4–f/22.

Также добавят отдельную настройку Tint для более точной коррекции баланса белого и возможность выбирать соотношение сторон фотографий. Ещё одно потенциальное нововведение — видеозапись. В настройках ранней сборки уже обнаружены раздел Video, переключатель стабилизации и параметры разрешения и частоты кадров для режима Ocean. Однако сама запись видео в этой версии пока не работает.

Ранее сообщалось, что в One UI 9.5 продвинутый ИИ-ассистент, который сможет выполнять многие функции самостоятельно⁠.