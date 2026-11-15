Первая игра, для которой не хватит обычного SSD с SATA. Тесты показали, что Gears of War: E-Day очень сильно задействует накопитель

Авторы Tom’s Hardware решили проверить свежую игру Gears of War: E-Day на требовательность к скорости SSD. Напомним, игра невероятно требовательна к производительности видеокарты, а также нуждается в весьма мощном процессоре.

Скорость SSD обычно никак не влияет на большинство игр, однако в случае с Gears of War: E-Day всё иначе. Дело в том, что разработчики из The Coalition вынуждены были решать проблему производительности на Xbox Series S, ведь игра вышла крайне требовательной, а возможности этой консоли весьма ограничены. И, кроме прочего, они разработали и интегрировали в игру свой вариант технологии, которая способна использовать SSD в качестве частичной замены оперативной и графической памяти. У консоли это одна и та же память.

Команда использовала передовые эвристические методы для определения того, какие ресурсы загружаются с SSD и когда, тщательно балансируя производительность.

Для начала авторы обзора оценили, насколько действительно игра нагружает накопитель. Оказалось, что очень заметно. На самых низких настройках средняя нагрузка составила около 350 МБ/с при пиковой в 858 МБ/с. Уже на высоких даже средний показатель перевалил за 1 ГБ/с, а не максимальных (Ludicrous) речь шла о 1,3 и 3,7 ГБ/с.

Авторы отмечают, что до этого максимум они наблюдали в Forspoken, и речь шла о 366 МБ/с, тогда как во многих других современных играх нагрузка на SSD зачастую не превышает 100 МБ/с.

Несложно догадаться, что, когда игра способна задействовать накопитель на скорости свыше 1 ГБ/с, старый SSD с интерфейсом SATA будет проблемой. И так оно и есть.

Тесты показали, что производительность от скорости SSD никак не меняется, что плюс. Однако картинка может быть значительно хуже. Порой текстуры не успевают загрузиться или не загружаются вообще, тени и освещение могут проявляться с задержкой. В итоге вся красота графики портится.

Конечно, вряд ли многие игроки, имеющие достаточно мощный для этой игры ПК, имеют при этом старый SSD именно для игр, но всё же этот аспект стоит иметь в виду.