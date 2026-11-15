В России в три раза выросли продажи Zeekr, но почти весь спрос обеспечили лишь две модели — это гибриды Zeekr 8X и Zeekr 9X

А вот продажи Zeekr 001, когда-то самого популярного электромобиля в России, практически сошли на нет

В октябре на российский учёт поставили 871 автомобиль Zeekr — втрое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда зарегистрировали 291 машину. Всего за первые десять месяцев 2026 года в России появилось 5135 новых автомобилей китайской марки. Это на 96% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков.

В России в три раза выросли продажи Zeekr, но почти весь спрос обеспечили лишь две модели — это гибриды Zeekr 8X и Zeekr 9X
Источник изображения: Zeekr

Основной вклад в рост внесли два крупных гибридных кроссовера. В октябре на учёт поставили 567 экземпляров Zeekr 8X и 265 автомобилей Zeekr 9X. Таким образом, на обе модели пришлось почти 96% всех октябрьских регистраций марки.

По итогам десяти месяцев пока лидирует Zeekr 9X — 3080 зарегистрированных машин. Однако более молодой Zeekr 8X быстро сокращает отставание: модель появилась на российском рынке только в июне, с августа стала лидером продаж, а за пять месяцев разошлась тиражом 1654 экземпляра.

На фоне успеха гибридов спрос на полностью электрические Zeekr, напротив, снижается. В октябре на учёт поставили всего 11 электромобилей Zeekr 001. Когда-то эта модель была самым популярным электрическим автомобилем в России, но теперь интерес покупателей всё заметнее смещается в сторону гибридов.

Авто и транспортZeekrавтоИсточники:Сергей Целиков - Автостат

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