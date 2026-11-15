Очень мощный мотор 1,1 кВт, карбоновая вилка и гидравлические тормоза: представлен электровелосипед Berria Mistral Essential Apex

Компания Berria выпустила новый электрический велосипед Mistral Essential Apex. Новинка доступна в двух версиях — шоссейной и гравийной. Различия между ними сводятся главным образом к покрышкам: на шоссейной модели установлены Vittoria Rubino, а на гравийной — Vittoria Terreno T30. Обе версии стоят одинаково — 3500 евро.

Одна из главных особенностей новинки — необычно мощный для шоссейного электровелосипеда электромотор Avinox M2. В режиме Boost он развивает крутящий момент до 125 Н·м, а пиковая мощность достигает 1100 Вт. Впрочем, номинальная продолжительная мощность — типичные 250 Вт. Емкость тяговой батареи составляет 600 Вт·ч — немало для велосипеда такого класса.

Данные о поездке отображаются на цветном двухдюймовом экране. Велосипед получил алюминиевую раму, а вот вилка выполнена из карбона. Масса велосипеда — 17,7 кг.

Mistral Essential Apex получил гидравлические дисковые тормоза SRAM Apex D1, они установлены на обоих колёсах. Трансмиссия — 12-скоростная Apex XPLR D1. Защиты цепи, крыльев и багажника в штатной комплектации нет.