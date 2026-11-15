Энтузиаст собрал умные часы с OLED-экраном за 10 долларов

Энтузиаст самостоятельно собрал умные часы дешевле большинства готовых фитнес-браслетов. Стоимость всех компонентов составляет менее $10.

В основе устройства лежит компактная отладочная плата ESP32-C3 Super Mini. К ней подключены OLED-дисплей диагональю 1,3 дюйма, трёхпозиционная кнопка и аккумулятор на 3,7 В. Заряжать часы можно через разъём USB-C на самой плате. Все необходимые компоненты доступны для заказа, автор проекта опубликовал список деталей и ссылки на них.

За работу устройства отвечает бесплатная прошивка NWatch. Часы умеют подключаться к смартфону по Bluetooth, синхронизировать время, отображать входящие уведомления и звонки. Также предусмотрено несколько вариантов оформления циферблата.

Каркас корпуса — из латунной трубки: часы выглядят как устройство в духе стимпанк. Правда, открытая конструкция не обеспечивает полноценной защиты. Впрочем, во время испытаний часы выдержали кратковременное погружение в стакан с водой.

Повторить проект сможет не каждый: сборка требует навыков пайки и опыта работы с платами ESP32. Зато энтузиасты получают возможность создать собственные смарт-часы с минимальными затратами, самостоятельно изменять прошивку и экспериментировать с функциональностью. Все инструкции, схемы и программное обеспечение автор выложил в открытый доступ.