Имплант для управления компьютером силой мысли не прошёл первые испытания: Synchron остановила клинические исследования

Synchron, американский разработчик нейроинтерфейсов, приостановила набор участников в клинические испытания второго поколения мозгового импланта Stentrode. Устройство не показало ожидаемых результатов у первых пациентов. Испытания проходили в нескольких центрах США, Австралии и Канады, однако теперь компания намерена модернизировать всю аппаратную систему, прежде чем продолжить исследование.

Synchron объясняет остановку проблемой с соединительным кабелем — он передаёт сигналы от импланта к электронике, установленной внутри тела. По заявлению компании, неисправность не затрагивает сам Stentrode и не связана с угрозами безопасности пациентов. Решение о приостановке набора Synchron приняла самостоятельно, оно не было предписано Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Два из пяти американских исследовательских центров, с которыми связались журналисты, подтвердили, что набор участников у них временно остановлен.

Первое поколение Stentrode устроено иначе, чем импланты Neuralink Илона Маска. Вместо хирургического размещения электродов непосредственно в мозге Synchron использует сетку, которую вводят через яремную вену у основания шеи и с помощью катетера подводят к двигательной коре — области мозга, отвечающей за управление движениями. В тестах первого поколения участвовали 10 добровольцев из США и Австралии. Они научились отправлять электронные письма и сообщения, пользоваться интернетом, совершать покупки и управлять банковскими операциями, а также взаимодействовать с Amazon Alexa, iPad и гарнитурой Vision Pro без помощи рук и голоса. Для подключения устройства использовался внешний провод, проходивший к электронике на груди.

Источник изображения: Synchron

Во втором поколении компания отказалась от внешнего провода и перешла на беспроводную передачу данных через Bluetooth. При этом количество электродов сократилось. Именно эту версию Synchron рассчитывала вывести на следующий этап клинических исследований: после текущих испытаний компании необходимо провести более масштабное ключевое исследование, результаты которого потребуются для получения разрешения FDA на продажу устройства. Теперь Synchron перенесла разработку модернизированной системы, включая производство соединительных кабелей, внутрь компании.

Одновременно Synchron перестраивает работу: сокращает присутствие в Нью-Йорке и формирует инженерную команду в Сан-Диего. Среди открытых вакансий — специалисты по электронике, механике, микросхемам и материаловедению. Новая команда займётся обновлением Stentrode, но также будет разрабатывать отдельное устройство, которое, по описанию компании, выйдет за пределы кровеносных сосудов. Ранее глава Synchron Том Оксли рассказывал о планах создать имплант, способный взаимодействовать сразу с несколькими областями мозга. Это могло бы расширить возможности нейроинтерфейса за пределы управления курсором и отдельных нажатий.

Synchron остаётся одним из заметных участников быстро растущего рынка нейроинтерфейсов. После привлечения $200 млн инвестиций осенью прошлого года её оценивали почти в $1 млрд. Среди инвесторов — венчурные фонды, связанные с Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом. Для сравнения, Neuralink, по сообщениям СМИ, летом оценивалась в ходе сделок на вторичном рынке вплоть до $42 млрд. В 2024 году её имплант столкнулся с другой технической проблемой: у первого добровольца Ноланда Арбо часть тонких нитей с электродами вышла из мозговой ткани, из-за чего ухудшилось управление курсором. Neuralink смогла восстановить работу, изменив логику обработки сигналов.

Развитие нейроинтерфейсов ускоряет и прогресс искусственного интеллекта: модели машинного обучения помогают быстрее и точнее распознавать сложные паттерны мозговой активности. Однако даже несмотря на впечатляющие результаты первых испытаний, такие импланты пока остаются экспериментальными.