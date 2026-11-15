SoftBank потерял более $3 млрд на газовых турбинах для ИИ-дата-центров: компания зарезервировала оборудование мощностью свыше 13 ГВт — почти на 50% больше необходимого
Ажиотаж вокруг энергоснабжения ИИ-дата-центров уже привёл к дорогостоящим ошибкам в оценке спроса
SoftBank сообщил о квартальном убытке в $7,1 млрд, более половины которого связано с потерями на оборудовании для производства электроэнергии. Компания внесла невозвратные депозиты производителям газовых турбин, чтобы гарантировать поставки на фоне резко растущего спроса со стороны дата-центров. Однако значительная часть зарезервированного оборудования оказалась ей не нужна, а вложенные в заказы средства пришлось списать. Убыток от этой ставки превысил $3 млрд.
Около 2 лет назад SoftBank начал резервировать турбины, суммарная мощность которых превысила 13 ГВт. Это почти на 50% больше потребностей проектов. В феврале дочерняя компания SB Energy объявила о планах потратить $33 млрд на строительство газовой электростанции мощностью 9,2 ГВт. Избыточные заказы помогли получить оборудование быстрее конкурентов: сроки ожидания новых газовых турбин уже растянулись до начала 2030-х годов. По словам главы энергетической компании Noreva Питера Гардетта, у SB Energy фактически не оставалось другого способа быстро получить часть необходимых турбин, кроме как резервировать дополнительные объёмы.
Теперь эта стратегия обернулась дорогостоящей ошибкой. Гардетт назвал списание своеобразной платой за выяснение реальной стоимости и масштаба спроса: SoftBank предпчёл переплатить и заказать лишнее оборудование, чтобы не остаться без турбин. При этом газовая генерация не лишена эксплуатационных рисков. В частности, зимой поставки топлива могут ограничиваться именно тогда, когда спрос на электроэнергию достигает пика.
По мнению управляющего директора Ascend Analytics Брента Нельсона, подключение к общей электросети может оказаться более подходящим решением для большинства дата-центров. Вместо того чтобы заказывать избыточную мощность газовых электростанций, операторы могут использовать менее крупные подключения к сети в сочетании с большими аккумуляторными системами. Батареи позволят покрывать пиковую нагрузку и временно снижать потребление при ограничениях со стороны энергокомпаний.
Потери SoftBank вряд ли приведут к массовой отмене газовых электростанций: потребность ИИ-индустрии в электричестве остаётся слишком высокой. Однако ситуация показывает, что первоначальные прогнозы спроса на газовую генерацию могли оказаться чрезмерно оптимистичными.