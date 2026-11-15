SoftBank потерял более $3 млрд на газовых турбинах для ИИ-дата-центров: компания зарезервировала оборудование мощностью свыше 13 ГВт — почти на 50% больше необходимого

SoftBank сообщил о квартальном убытке в $7,1 млрд, более половины которого связано с потерями на оборудовании для производства электроэнергии. Компания внесла невозвратные депозиты производителям газовых турбин, чтобы гарантировать поставки на фоне резко растущего спроса со стороны дата-центров. Однако значительная часть зарезервированного оборудования оказалась ей не нужна, а вложенные в заказы средства пришлось списать. Убыток от этой ставки превысил $3 млрд.

Около 2 лет назад SoftBank начал резервировать турбины, суммарная мощность которых превысила 13 ГВт. Это почти на 50% больше потребностей проектов. В феврале дочерняя компания SB Energy объявила о планах потратить $33 млрд на строительство газовой электростанции мощностью 9,2 ГВт. Избыточные заказы помогли получить оборудование быстрее конкурентов: сроки ожидания новых газовых турбин уже растянулись до начала 2030-х годов. По словам главы энергетической компании Noreva Питера Гардетта, у SB Energy фактически не оставалось другого способа быстро получить часть необходимых турбин, кроме как резервировать дополнительные объёмы.

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Теперь эта стратегия обернулась дорогостоящей ошибкой. Гардетт назвал списание своеобразной платой за выяснение реальной стоимости и масштаба спроса: SoftBank предпчёл переплатить и заказать лишнее оборудование, чтобы не остаться без турбин. При этом газовая генерация не лишена эксплуатационных рисков. В частности, зимой поставки топлива могут ограничиваться именно тогда, когда спрос на электроэнергию достигает пика.

По мнению управляющего директора Ascend Analytics Брента Нельсона, подключение к общей электросети может оказаться более подходящим решением для большинства дата-центров. Вместо того чтобы заказывать избыточную мощность газовых электростанций, операторы могут использовать менее крупные подключения к сети в сочетании с большими аккумуляторными системами. Батареи позволят покрывать пиковую нагрузку и временно снижать потребление при ограничениях со стороны энергокомпаний.

Потери SoftBank вряд ли приведут к массовой отмене газовых электростанций: потребность ИИ-индустрии в электричестве остаётся слишком высокой. Однако ситуация показывает, что первоначальные прогнозы спроса на газовую генерацию могли оказаться чрезмерно оптимистичными.