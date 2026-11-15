«Вода для жизни, а не для дата-центров»: жители Вашингтона выступили против строительства кампуса Amazon

Компания планирует разместить на берегу реки Колумбия 3 здания дата-центра площадью около 54 га. В первый год их работы на охлаждение оборудования потребуется 53 млн литров воды

Планы Amazon построить кампус дата-центров на востоке штата Вашингтон вызвали протесты местных жителей. На заседании окружной комиссии 56 человек выступили с публичными комментариями, большинство из них высказались против проекта или выразили опасения. Главные претензии — расход подземных вод, возможный ущерб сельскому хозяйству и дикой природе, а также недостаточная прозрачность планов компании. Сторонники строительства указали на новые рабочие места и экономические выгоды.

Кампус займёт около 54 га в промышленном парке Wallula Gap Business Park рядом с рекой Колумбия. Amazon планирует построить 3 одноэтажных здания и создать 120–150 постоянных рабочих мест. По данным компании, в первый год эксплуатации на охлаждение оборудования потребуется около 14 млн галлонов (53 млн литров) воды из муниципальной системы. Amazon разрабатывает с местным портом систему перехода на непитьевую воду из Колумбии. Ещё 6 млн галлонов (22,7 млн литров) муниципальной воды ежегодно будут расходоваться на нужды сотрудников. Сточные воды, по заявлению компании, будут соответствовать промышленным стандартам повторного использования.

«Вода для жизни, а не для дата-центров»: жители Вашингтона выступили против строительства кампуса Amazon
Источник изображения: AWS Photo / Noah Berger

Amazon также обещает полностью оплачивать электроэнергию дата-центра, не перекладывая эти расходы на местных жителей и предприятия. Вместе с партнёрами компания разрабатывает проект атомной электростанции с малыми модульными реакторами. Её запуск ожидается не раньше 2030-х годов, станция должна поставлять дополнительную безуглеродную электроэнергию в Тихоокеанский Северо-Запад, включая восточную часть Вашингтона.

Протесты проходят на фоне ужесточения требований к дата-центрам в других округах штата. В октябре власти округа Скагит запретили строительство таких объектов на неинкорпорированных территориях, предусмотрев отдельные исключения, а ограничения по площади и энергопотреблению оставили возможность для небольших проектов. Президент Microsoft Брэд Смит также поддержал введение обязательных правил ответственного строительства и заявил, что законодательные требования могут помочь снять опасения местных жителей.

Участники заседания потребовали ввести годичный мораторий на новые проекты дата-центров. Комиссар Берта Клейтон заявила, что готова рассмотреть временную приостановку приёма заявок, чтобы разработать местные правила регулирования. Однако она предупредила, что новые нормы зонирования вряд ли повлияют на нынешнюю стадию проекта Amazon. Два других комиссара ранее выступили против моратория.

Сейчас проект проходит экологическую экспертизу по закону штата Вашингтон об экологической политике (SEPA). Она должна определить возможное воздействие кампуса на окружающую среду, необходимые меры защиты и потребность в более подробной оценке экологических последствий.

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