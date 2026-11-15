Скорость автоматизированных атак растёт: время передачи доступа между злоумышленниками сократилось до секунд, а устранение уязвимостей по-прежнему занимает недели

Старые системы киберзащиты не успевают за атаками

ИИ-агенты меняют темп кибератак настолько быстро, что привычные методы оценки эффективности защиты перестают работать. Согласно отчёту CrowdStrike, специалисты компании обнаружили 4 ранее не описанные группы злоумышленников, использовавшие Claude Code в атаках с мая по август 2026 года. В одной из кампаний против медицинских организаций Аргентины агент сменил тактику через 29 секунд после блокировки первой попытки проникновения, а ещё через 17 минут получил 5 хешей учётных данных с контроллера домена. Всего злоумышленники скомпрометировали не менее 15 медицинских организаций и похитили учётные данные и медицинские записи как минимум одной из них.

По оценке CrowdStrike, ИИ-агенты способны выполнять около 1500 команд в час, тогда как человек за то же время обычно отдаёт лишь несколько десятков. При этом речь не обязательно идёт об использовании неизвестных уязвимостей: преимущество обеспечивают скорость перебора уже известных способов атаки и способность автоматически связывать отдельные действия. В аргентинской кампании один агент, Supervisor, выбирал следующие задачи, а другой, Executor, выполнял их. CrowdStrike обнаружила работу таких систем благодаря открытым каталогам с файлами агентных платформ. Во второй половине 2026 года специалисты компании зарегистрировали втрое больше вторжений с участием ИИ-агентов, чем в первой.

Изменения видны и по времени распространения атаки внутри сети. CrowdStrike ещё в 2018 году ввела показатель breakout time — время между первоначальным проникновением и переходом злоумышленника на другие устройства. Тогда среднее значение составляло 1 час 58 минут. В свежем отчёте среднее время атак уже сократилось до 29 минут, а самый быстрый случай занял 27 секунд. Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что этот показатель больше не отражает реальность: граница между скоростью действий человека и машины практически исчезла.

Компания пока обсуждает, чем заменить прежнюю метрику. Правило 1-10-60, согласно которому защитники должны обнаружить угрозу за 1 минуту, расследовать её за 10 минут и устранить за 60, тоже перестало соответствовать темпу атак.

Скорость автоматизированных атак растёт: время передачи доступа между злоумышленниками сократилось до секунд, а устранение уязвимостей по-прежнему занимает недели
Источник изображения: сгенерировано Muse

Проблема не ограничивается перемещением злоумышленника по сети. Медианное время передачи уже полученного доступа от одной группы атакующих другой сократилось с более чем 8 часов в 2022 году до 22 секунд в 2025-м. Palo Alto Networks также отмечает ускорение атак: в самых быстрых расследованных случаях злоумышленникам потребовалось 72 минуты, чтобы перейти от первоначального доступа к краже данных, что в 4 раза быстрее, чем годом ранее. Amazon сообщала об атаке, которую ИИ-агент полностью провёл за 12 минут 42 секунды: система-ловушка AWS зарегистрировала 94 события без единой синтаксической ошибки.

На этом фоне специалисты предлагают измерять не один общий показатель скорости атаки, а продолжительность каждого этапа защиты: обнаружения, расследования, принятия решения, локализации и устранения последствий. Показателен случай нидерландского Института раскрытия уязвимостей (DIVD): в сентябре злоумышленники использовали 2 уязвимости нулевого дня для получения доступа к системе управления заявками организации, после чего дальнейшие действия выполняли ИИ-агенты. Команде потребовалось 19 минут, чтобы обнаружить вторжение, 19 часов — чтобы подготовить первый ответ, и ещё 9 часов — чтобы локализовать атаку. Этот пример показывает, что узким местом может оказаться не обнаружение угрозы, а последующие действия защитников.

Ещё один критический показатель — время от раскрытия уязвимости до её устранения. По данным крупной американской телекоммуникационной компании Verizon, медианный срок полного исправления уже эксплуатируемой уязвимости в 2026 году составил 43 дня против 32 дней годом ранее. В другом исследовании сообщается, что среднее время от публичного раскрытия уязвимости до первой попытки её эксплуатации сократилось со 115 дней в 2024 году до 44 дней в 2025-м. Это разные показатели, но их сопоставление выявляет опасный разрыв: злоумышленники получают возможность использовать известные проблемы всё быстрее, тогда как компаниям требуются недели на исправление. В июне американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) пересмотрело сроки установки исправлений для федеральных ведомств: для наиболее опасных уязвимостей, в том числе тех, эксплуатация которых может быть автоматизирована, теперь установлен срок в 3 дня.

Отдельно встаёт вопрос управления доступом самих ИИ-агентов. Свежий опрос VentureBeat Intelligence среди 89 организаций, использующих такие системы или тестирующих их, показал: компании, выделяющие каждому агенту собственную цифровую идентичность, почти вдвое чаще сообщают, что могут отозвать его доступ за несколько минут. При общих учётных данных отключение одного агента может потребовать блокировки ключа, которым пользуются и другие системы или сотрудники. Таким образом, скорость реакции зависит не только от средств обнаружения атак, но и от того, насколько точно компания понимает, кто именно использует каждый набор полномочий.

Главный вызов для отрасли теперь заключается не в том, чтобы установить больше защитных инструментов или сократить число зарегистрированных инцидентов. Компании должны измерять, сколько времени проходит от первого признака вторжения до реального ограничения ущерба, насколько быстро они могут отключить скомпрометированного агента и закрыть уязвимость до её эксплуатации. Пока атакующие сокращают время своих операций до минут и секунд, защитники продолжают тратить часы на реагирование и дни на устранение причин взлома.

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