Эти игры на PS5 станут выглядеть лучше. Sony объявила список проектов, которые в ближайшее время получат поддержку QSSR

Компания Sony, как и обещала, начала расширять список игр на PS5 с поддержкой ИИ-апскейлера QSSR, который представили пару недель назад.

Компания опубликовала запись, где объявила, что вскоре QSSR появится в Marvel’s Spider-Man 2, Control Resonant, The Finals, Arc Raiders, No Man’s Sky и Hell Let Loose: Vietnam.

Стоит отметить, что QSSR в игру должны добавить сами разработчики, а не Sony. Студии, создавшие вышеупомянутые игры, прокомментировали QSSR и своё желание добавить поддержку этой технологии в свои проекты. Все выражают радость от того, что Sony реализовала такое улучшение на базовой PS5 спустя шесть лет после выхода.

Точных дат выхода обновлений для каждой из игр нет, но Sony говорит о ближайших неделях.

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