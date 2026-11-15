Она же Baseus EnerFill FE22

Маленький «кубик» мощностью 60 Вт с поддержкой AVS — всего $13. Представлена компактная зарядка Baseus Little Ice Charger ⁠ 2

Baseus начала продажи зарядного устройства Little Ice Charger (оно же EnerFill FE22) на китайской площадке JD.com. Модель с одним портом USB-C оценили в 89 юаней (примерно $13).

Зарядка выдаёт мощность до 60 Вт и поддерживает протоколы AVS, UFCS, USB Power Delivery, Quick Charge и PPS. Устройство рассчитано на зарядку совместимых смартфонов, планшетов и других гаджетов, но в первую очередь — iPhone.

Размеры адаптера составляют 36,5 × 36,5 × 48 мм, вес — около 102 граммов. Благодаря складной вилке его удобнее переносить в сумке. Модель предлагается в белом, синем и тёмно-вишнёвом цветах.