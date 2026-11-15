Один двигатель не запустился, топливо закончилось раньше времени: SpaceX раскрыла детали исторического полета Starship B42

С кораблем все гладко, но не все гладко с ускорителем

SpaceX выпустила отчет, в котором рассказала о том, как проходил 15-й испытательный полет Starship. 

Один двигатель не запустился, топливо закончилось раньше времени: SpaceX раскрыла детали исторического полета Starship B42
Источник изображения: SpaceX
В пятницу, 13 ноября, корабль Starship стартовал с площадки Starbase в Техасе — это был его 15-й полет. А в субботу, 14 ноября, Starship вернулся на Starbase, изменив при этом всё.
Полет № 15 начался с подъема ускорителя Super Heavy со стартовой площадки № 2 на Starbase; тягу обеспечивали 33 двигателя Raptor. После успешного завершения работы первой ступени произошло «горячее» разделение, и Starship продолжил свой путь в космос на шести двигателях Raptor.
Ускоритель выполнил маневр разворота, после чего запустил 32 из 33 запланированных двигателей Raptor для выполнения тормозного импульса. Этот импульс был завершен раньше времени из-за нехватки топлива; в настоящее время выясняются причины произошедшего. Система управления и навигации ускорителя в автоматическом режиме прервала полет на этапе свободного движения и направила аппарат в точку посадки в акватории. Ускоритель успешно выполнил посадочный импульс, двигатели отключились в момент зависания над Мексиканским заливом. Сразу после отключения двигателей сработала система принудительной ликвидации ускорителя Super Heavy.
Starship штатно завершил этап выведения, перешел в режим свободного полета, а затем вновь запустил один двигатель Raptor для выхода на орбиту.
Оказавшись на орбите, Starship развернул 26 спутников Starlink версии V3. Вскоре после этого была установлена ​​связь с каждым из аппаратов; в настоящее время они уже начали поднимать свои орбиты, чтобы присоединиться к группировке Starlink.
После отделения полезной нагрузки Starship перешел в фазу длительного свободного полета вокруг Земли. Спустя более чем 20 часов мониторинга систем в космическом пространстве, специалисты центра управления полетами SpaceX подготовили Starship к возвращению на стартовую площадку.
Starship успешно запустил один двигатель Raptor (версии для работы на уровне моря) и выполнил тормозной импульс для схода с орбиты, начав свой путь сквозь атмосферу Земли.
Starship вернулся к восточному побережью Техаса, выполнил финальный маневр над Мексиканским заливом и приблизился к той самой стартовой площадке, с которой отправился в полет 22,5 часа назад. Пройдя сквозь облака, аппарат запустил три двигателя Raptor для выполнения разворота перед посадкой и начал плавное снижение прямо в «объятия» системы Mechzilla — ее манипуляторы сомкнулись, впервые в истории поймав Starship.
SpaceX

Наверняка этим первым отчетом все не ограничится, и будут другие подробности. Например, расскажут о состоянии плиток теплозащитного экрана.

Наука и космосSpaceXStarshipИсточники:SpaceX

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