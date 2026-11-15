Volkswagen возвращает кнопки, нормальные ручки и знакомые названия: стартовало производство совершенно нового Tiguan — электрического ID. Tiguan

Volkswagen начала серийное производство нового электрического кроссовера ID. Tiguan на заводе в немецком Эмдене. Первые автомобили уже сходят с конвейера. Новинка фактически заменит сразу две модели — ID. 4 и ID. 5, совокупные продажи которых с 2021 года превысили 950 тысяч экземпляров.

Переход к названию Tiguan — часть новой стратегии Volkswagen, которая предполагает отказ от прежней системы цифровых обозначений электромобилей. Компания рассчитывает, что покупателям будет проще воспринимать электрические модели с привычными именами. Тем более что обычный Tiguan — один из самых успешных автомобилей марки: с 2007 года выпущено более 9 млн машин этого семейства.

Дизайн ID. Tiguan заметно отличается от прежнего ID. 4. Вместо обтекаемого кузова с округлыми формами кроссовер получил более вертикальный передок, массивную переднюю часть и прямоугольные пропорции, напоминающие бензиновый Tiguan. Изменились и дверные ручки: вместо неудобных скрытых элементов с нажатием пальцем теперь используются обычные механические рукоятки под естественный хват.

Одно из главных изменений произошло в салоне. Volkswagen прислушалась к жалобам владельцев предыдущих моделей и вернула физические кнопки на рулевое колесо и под центральный экран — для регулировки громкости и температуры не придётся на ощупь искать сенсорные ползунки. Перед водителем установлен 10-дюймовый цифровой приборный дисплей, по центру — 15-дюймовый экран мультимедийной системы. За доплату доступен ещё один, 12-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

Под капотом появился передний багажник объёмом 32 л, объем багажника составляет 534 л. В зарядный разъём встроена розетка, от которой можно питать электроинструменты или заряжать электровелосипед. Есть и необычная функция Retro Mode: она переключает графику приборной панели и мультимедийного экрана на оформление в стиле старых Volkswagen. В «виртуальном гараже» можно выбрать один из шести автомобилей марки — Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan первого поколения, Race Touareg или классический Beetle.

В основе кроссовера лежит обновлённая электрическая платформа MEB+. Покупателям предложены две батареи и три варианта силовой установки:

58 кВт·ч — задний привод, электромотор мощностью 190 л. с.;

77 кВт·ч — задний привод, двигатель мощностью 286 л. с.;

77 кВт·ч — полный привод 4MOTION с двумя электромоторами суммарной мощностью 299 л. с.

Максимальный запас хода по циклу WLTP достигает 607 км, запас хода базовой версии —450 км. Это примерно на 40 км больше, чем у прежнего ID. 4. Впрочем, в холодную погоду с включённым отоплением запас хода версии с батареей на 77 кВт·ч снижается до 425 км.

В Германии Volkswagen ID. Tiguan оценили минимум в 42 695 евро. Среди конкурентов — Renault Scenic E-Tech, Skoda Enyaq и электрические кроссоверы китайских производителей.