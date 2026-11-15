GeForce RTX 5090 и RTX 5080 неожиданно упали в цене на 20%. Но пока только в Японии ⁠ 3

Видеокарты GeForce RTX 5080 и даже RTX 5090 резко подешевели в Японии более чем на 20%. Снижение цен произошло за последние дни и на фоне ситуации в мире в целом выглядит странно.

Цены начали падать на следующий день после отставки главы Nvidia Дженсена Хуанга. Падение в среднем составляет 18-22% в зависимости от модели и магазина. При этом нельзя однозначно утверждать, что причиной падения цен оказалась именно ситуация с руководителем Nvidia, так как технически она проблему с дефицитом и дороговизной видеокарт никак не решает.

Возможно, удешевление связано с новыми поставками RTX 5090, но точно сказать нельзя. В любом случае, пока неясно, сохранится ли эта динамика, стабилизируются ли цены или же снова пойдут вверх.