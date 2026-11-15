Машина за $30 тысяч, которую нельзя даже затонировать. Tesla Cybercab продается с огромным списком ограничений, в том числе на передвижение

Если вдруг водитель или пассажиры накопят три из-за неправильного или небезопасного использования автомобиля, машину отключат на неделю

На этой неделе стартовали продажи беспилотника Tesla Cybercab физическим лицам. Сама машина стоит 30 тыс. долларов, и еще 300 долларов будут ежемесячно списывать за сервис Autonomy — по сути, за то, что машина просто ездит. Но это далеко не все, с чем придется мириться покупателю «Киберкаба».

Машина за $30 тысяч, которую нельзя даже затонировать. Tesla Cybercab продается с огромным списком ограничений, в том числе на передвижение
Источник изображения: Tesla

Самостоятельно дорабатывать машину владельцам запрещено. Без участия Tesla или её авторизованных сервисных центров нельзя даже оклеивать кузов плёнкой, тонировать стёкла или менять колёсные диски. За нарушение этих требований компания может приостановить подписку Autonomy (а это превращает машину в тыкву). Под запретом также вмешательство в программное обеспечение автомобиля.

Использовать Cybercab разрешается только в личных некоммерческих целях. Владелец не сможет самостоятельно подключить машину к сервисам Uber или DoorDash, сдавать её в аренду или добавить в фирменную сеть беспилотных такси Robotaxi. Tesla допускает, что в будущем такая возможность может появиться, но пока для этого потребуется отдельное разрешение компании. Кроме того, автомобиль сможет ездить только внутри определённых Tesla географических зон. Сейчас они охватывают соответствующие территории в Техасе. Компания может в любой момент расширить, сократить или изменить эти границы, а программные ограничения способны полностью запретить движение за их пределами.

Для Cybercab предусмотрена и система штрафных баллов, похожая на ту, что используется в потребительской версии FSD. Если водитель или пассажиры накопят три и более нарушения из-за неправильного или небезопасного использования автомобиля, автономное управление отключат на неделю. В этот период машина может оказаться полностью недоступной. При этом уже уплаченные деньги за подписку не вернут даже в случае блокировки.

Tesla также сохраняет возможность удалённо отслеживать местоположение Cybercab, ограничивать его работу и переводить в безопасный режим. В зависимости от погоды, типа дороги, расследований или установки обновлений компания может дополнительно ограничивать доступный автомобилю маршрут.

Есть и другие условия. Владелец сможет вручную перемещать Cybercab с помощью центрального экрана, но скорость будет ограничена 3,2 км/ч, а для этого потребуется действующее водительское удостоверение США. Автомобиль рассчитан максимум на двух пассажиров. Детей младше 13 лет Tesla не рекомендует перевозить, а если такая поездка всё же необходима, ребёнок должен находиться в подходящем автокресле и сопровождаться взрослым.

Обслуживание тоже организовано с участием производителя: Cybercab сможет самостоятельно добираться до сервисного центра Tesla. Однако если компания обнаружит неисправность, не покрываемую гарантией, а владелец не согласует ремонт в течение двух часов, автомобиль вернут без устранения проблемы. За владельцем также остаётся оплата парковки, платных дорог и штрафов. Если он считает, что нарушение произошло из-за работы автопилота, можно направить Tesla подтверждающие материалы и попросить компанию оплатить штраф.

Наконец, Tesla будет собирать значительный объём данных: сведения о местоположении, записи с внешних камер и изображения с салонной камеры во время движения. Также компания собирает аудиозаписи разговоров пользователей со службой поддержки. По умолчанию эти данные хранятся 30 дней.

Первые поставки Cybercab покупателям ожидаются в декабре 2026 года — тогда станет понятно, насколько комфортно владельцам будет пользоваться автомобилем, который после покупки остается под жестким контролем производителя.

Авто и транспортTeslaИсточники:ITHome

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