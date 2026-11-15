Intel неожиданно значительно нарастила свою долю на рынке процессоров, чего не наблюдалось уже очень давно ⁠ 1

Согласно данным аналитиков Mercury Research, компания Intel неожиданно резко нарастила долю на рынке процессоров, хотя в долгое время почти каждый квартал теряла её в пользу AMD.

Во втором квартале Intel занимала 65,9% рынка CPU в целом, а по итогам третьего доля выросла до 69,1%. Годом ранее показатель составлял 66,1%, так что рост имеет место как в квартальном, так и в годовом выражении.

Причём рост отмечается как в настольном сегменте, так и в серверном. О мобильном данных нет. При этом ситуация настолько неожиданная, что даже сами аналитики Mercury Research говорят, что не до конца понимают причины.

Трудно с уверенностью сказать, что именно стало причиной этого, но мы предполагаем, что из-за снижения спроса на мобильные процессоры Intel могла выделить больше продукции на рынок настольных компьютеров, где обычно наблюдается значительный рост спроса в третьем квартале, а Intel и ранее в 2026 году испытывала дефицит предложения на этом рынке. Однако у AMD, по-видимому, не наблюдалось сезонного роста, что привело к очень значительному последовательному и годовому увеличению доли рынка настольных процессоров Intel

Также есть мнение, что как минимум отчасти на ситуацию повлияли цены на видеокарты и память. Дело в том, что в настольном сегменте AMD имеет сильные позиции благодаря игровым процессорам. А игровые ПК пользователи сейчас покупают заметно менее активно. При этом ничего из этого не объясняет ситуации на серверном рынке.

Впрочем, возможно, всё дело исключительно в недостаточных объёмах производства у AMD и в более значительных у Intel.