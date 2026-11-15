Samsung может купить производителя охлаждения дата-центров Modine за $5,6 млрд

Акции американской компании после публикации информации подорожали на 28%

Samsung Electronics ведёт переговоры о покупке американской Modine Manufacturing, специализирующейся на системах охлаждения для дата-центров и промышленного оборудования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка может состояться в течение нескольких недель, однако окончательного решения пока нет: переговоры способны сорваться, а на актив может появиться другой претендент. Обе компании отказались от комментариев.

Инвесторы отреагировали на сообщение ростом акций Modine: после закрытия основной торговой сессии по $106,10 за бумагу, что соответствовало капитализации около $5,6 млрд, котировки на дополнительных торгах превысили $135, прибавив примерно 28%. До публикации новости акции компании потеряли около 15% с 3 ноября после финансовых результатов, разочаровавших инвесторов. Рыночная стоимость самой Samsung составляет около $910 млрд, а с начала года её акции выросли на 72%.

Samsung может купить производителя охлаждения дата-центров Modine за $5,6 млрд
Источник изображения: Grok Imagine

Modine базируется в Висконсине и десятилетиями выпускала системы отопления и охлаждения для коммерческих зданий и промышленного оборудования. В октябре компания выделила автомобильное подразделение в отдельный бизнес, сосредоточившись на технологиях управления температурой. Самым быстрорастущим направлением стало оборудование для крупных облачных провайдеров и операторов дата-центров: за последние 3 финансовых года его выручка росла в среднем на 86% ежегодно.

Для Samsung покупка стала бы способом расширить бизнес за пределы производства памяти. По мере увеличения плотности серверных стоек и тепловыделения ускорителей ИИ охлаждение превращается в один из ключевых элементов строительства вычислительной инфраструктуры. Аналитики Bloomberg Intelligence считают Modine привлекательной целью для вертикальной интеграции — объединения смежных этапов производства и поставок внутри одной компании.

Samsung уже укрепляет позиции в этом сегменте: в прошлом году она приобрела немецкого производителя климатического оборудования FläktGroup за €1,5 млрд. Возможная покупка Modine стала бы значительно более крупной сделкой. За рынок охлаждения дата-центров также конкурируют Daikin, LG Electronics и Vertiv, рассчитывающие заработать на расширении инфраструктуры ИИ.

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