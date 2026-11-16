Крупнейшая сеть зарядных станций Китая запретила заряжать электровелосипеды и электромотоциклы

Китайская TELD New Energy, крупнейший оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в стране, запретила заряжать двухколесный электротранспорт на своих станциях.

Ограничение распространяется как на электровелосипеды, так и на мощные электрические мотоциклы. Компания управляет более чем 70 000 зарядных станций и 900 000 зарядных устройств в 360 городах Китая. Запрет действует для оборудования обоих типов — переменного и постоянного тока.

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В TELD объяснили решение тем, что двухколесный электротранспорт не соответствует стандартам зарядки и безопасности, используемым для полноразмерных электромобилей. Между ними существуют различия в рабочем напряжении, разъемах и протоколах обмена данными. Дополнительную опасность представляют несертифицированные адаптеры, которые некоторые владельцы электровелосипедов используют для подключения к мощным зарядным устройствам. В частности, встречаются самодельные преобразователи, позволяющие снизить напряжение с более чем 400 В до примерно 72 В.

Подобные решения особенно распространены среди владельцев модифицированных электровелосипедов с нестандартными двигателями и инверторами. Некоторые пользователи самостоятельно собирают аккумуляторные блоки из элементов сомнительного происхождения или заказывают их изготовление в небольших мастерских. TELD считает, что подобные подключения создают серьезную угрозу для самих транспортных средств, их владельцев и зарядной инфраструктуры. Поэтому компания решила полностью исключить зарядку двухколесного электротранспорта на своих объектах.