Новая приставка Xbox разработана как игровая консоль, которая также способна запускать игры для ПК

Компания Microsoft официально заявила, что новая консоль Xbox сможет запускать игры из ПК-библиотеки пользователей.

В интервью, которое озаглавили, как «Душа Project Helix», Джейсон Рональд, вице-президент Xbox по разработке консолей нового поколения, раскрыл немного подробностей о том, как компания будет объединять две платформы в рамках одного устройства.

Он отметил, что новая Xbox не будет ПК, который запускает консольные игры, а будет именно игровой приставкой. Тут имеется в виду, что пользователи получат тот же опыт взаимодействия, что и обычно, когда интерфейс ориентирован только на игры, и никаких лишних настроек нет.

При этом он также заявил, что Helix разработан как игровая консоль, которая также способна запускать игры для ПК. К сожалению, подробностей тут нет, хотя в Сети уже не раз появлялись слухи, что новая Xbox попросту будет поддерживать магазины игр с ПК, включая Steam.

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Также было сказано, что Helix будет поддерживать игры с четырёх поколений Xbox, но, вероятно, игры со старых поколений будут работать либо через облако, либо через эмулятор.