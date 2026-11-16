У Intel появится процессор с 12 большими ядрами, 4 ядрами LP и вообще без малых. Но только в линейке Razor Lake ⁠ 2

Компания Intel активно экспериментирует с наборами разных типов ядер в своих процессора, и в линейке Razor Lake, которая выйдет после Nova Lake, будет существовать кристалл, аналогов которому мы пока не видели.

Речь о процессоре с одним вычислительным чиплетом и кешем bLLC. Этот самый чиплет будет иметь 12 больших ядер и 4 ядра LP, при этом вообще на уровне кремния не будет иметь малых ядер. То есть речь о конфигурации 12+0+4. Таких или подобных кристаллов у Intel сейчас нет и не будет, согласно имеющимся данным, в рамках линейки Nova Lake. Также сообщается, что такой процессор будет иметь разблокированный множитель и TDP 125 Вт или около того.

Что интересно, процессорный чиплет в этом случае будет производиться по нормам Intel 18A-P, тогда как для всех или многих других моделей линейки забронирован 2-нанометровый техпроцесс TSMC.