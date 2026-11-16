Представлен компактный настольный ПК Asus ExpertCenter P300

Компания ASUS 13 ноября представила коммерческий настольный компьютер ExpertCenter P300 Mini Tower (P302MV). Устройство построено на архитектуре MoDT, предполагающей использование мобильных комплектующих в настольных системах. Габариты корпуса составляют 168 × 289 × 259 мм, объем — около 17 л, масса — 6 кг. В качестве процессоров предлагаются Intel Core 7 240H, Core 5 210H и Core 3 100U из семейства Core 200. Заявленная тепловая мощность платформы достигает 45 Вт.

ПК оснащен встроенным блоком питания и системой охлаждения с забором воздуха спереди и сбоку и выбросом нагретого воздуха через заднюю панель. По данным производителя, при полной нагрузке уровень шума не превышает 32 дБ. Для оперативной памяти предусмотрены два слота DDR4 SO-DIMM, также имеются как минимум два разъема M.2 PCIe и два порта SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. За беспроводное подключение отвечает адаптер Wi-Fi 6 с конфигурацией антенн 1×1.

Набор интерфейсов включает на передней панели USB-C и два USB-A со скоростью до 5 Гбит/с, еще два USB-A с пропускной способностью 480 Мбит/с и комбинированный аудиоразъем. Опционально доступен DVD-привод. Сзади расположены видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, шесть USB-A 480 Мбит/с, сетевой порт 2.5GbE RJ-45 и два аудиоразъема. Стоимость и сроки начала продаж ExpertCenter P300 Mini Tower пока не объявлены.