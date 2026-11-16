«Мы, вероятно, погибнем». Илон Маск рассказал, как набирал первых сотрудников SpaceX

Илон Маск рассказал, что набирал первых инженеров SpaceX, говоря им: «Мы, вероятно, погибнем», и в итоге стал главным инженером, потому что никто из хороших специалистов не хотел идти на работу.

Я начал работу в SpaceX в середине 2002 года, ожидая провала. Вероятность провала составляла примерно 90%. Илон Маск

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

«И даже когда я набирал людей, я не пытался убедить их в успехе. Я говорил: «Мы, вероятно, погибнем, но есть небольшой шанс, что мы не погибнем, и это единственный способ доставить людей на Марс и продвинуть технологии вперед», — добавил Маск.