Xiaomi представила стирально-сушильную машину с двумя барабанами, расположенными горизонтально

Устройство рассчитано на загрузку до 2 кг, оснащено 34 программами стирки и поддерживает полный цикл за 40 минут

Компания Xiaomi открыла предварительные заказы на стиральную машину Mijia Healthy Wash Pro с загрузкой до 2 кг. В Китае новинку предлагают по специальной цене 2199 юаней.

Главной особенностью устройства стала независимая двухбарабанная система стирки и сушки, которая позволяет разделять процессы и предотвращать перекрестное загрязнение вещей.

Машина получила двигатель прямого привода DD и барабан диаметром 228 мм. Производитель заявляет о наличии 34 специализированных программ для удаления различных загрязнений, включая пятна от молока, фруктов, овощных джемов, крови и кофе. Согласно опубликованным характеристикам, коэффициент удаления пятен от молока достигает 1,87, а от крови — 1,92. Также предусмотрена система интеллектуального дозирования моющих средств с двумя резервуарами общей емкостью 200 мл, запаса которых при обычном использовании должно хватать примерно на месяц.

Еще одной особенностью стала возможность выполнить стирку и сушку за 40 минут. Для деликатных тканей, включая шелк, предусмотрен бережный режим сушки при температуре 40 °C, который автоматически прекращается после высыхания одежды. Xiaomi также заявляет о сертификации устройства для использования в семьях с маленькими детьми и эффективности стерилизации и уничтожения вирусов на уровне 99,99%.