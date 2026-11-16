На все умные телевизоры в России теперь должны устанавливать RuStore ⁠ 6

Правительство России утвердило постановление об обязательной предустановке магазина приложений RuStore на умные телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщили в Минцифры. В связи с нововведением будет скорректирован перечень программного обеспечения, обязательного для установки на устройства в 2027 году.

В министерстве уточнили, что постановление создает правовую и техническую возможность для установки RuStore на телевизоры. При этом владельцы устройств не обязаны пользоваться магазином после покупки — его наличие не ограничивает выбор пользователя и не делает использование обязательным.

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В Минцифры рассчитывают, что предустановка RuStore обеспечит гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart TV. Кроме того, это позволит устанавливать отечественные приложения, которые сейчас недоступны через Google Play и Google TV.