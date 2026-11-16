Китайским стримерам могут запретить демонстрировать в GTA VI сцены с угоном авто и перестрелками с полицией

Пока официального заявления не было

Игра GTA VI выходит уже через несколько дней, множество геймеров будут стримить своё прохождение на разных платформах, однако у китайских стримеров будет ряд запретов, причём весьма серьёзных, учитывая специфику игры.

Как сообщает Yahoo, ссылаясь на китайские ресурсы, компания Douyin (китайский TikTok) якобы выкупила права на трансляцию GTA VI, но со множеством правил и запретов.

В руководстве, на которое ссылаются источники, указывалось, что во время стримингов GTA VI игрокам будет запрещено угонять автомобили, нападать на мирных жителей или вступать в каки-либо конфликты с полицейскими. Учитывая, что серия GTA представляет собой игры про преступников, в новой части явно будет немало исключительно сюжетных кусков, где именно что нужно будет угонять машины и вступать в перестрелки и полицией, иначе дальше по сюжету продвинуться не выйдет.

Китайским стримерам могут запретить демонстрировать в GTA VI сцены с угоном авто и перестрелками с полицией
Источник изображения: Rockstar

Так как речь идёт о стримах, геймеры никак не смогут заранее знать, что их ждёт в той или иной следующей сцене игры, и как они будут решать эту проблему, неясно.

Стиоит отметить, что официально ситуация с правами и Douyin пока не подтверждена. Геймеры же напомнили, что в прошлом GTA V в Китае вообще была запрещена для стриминга.

Консоли и игрыИгрыИсточники:Yahoo

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