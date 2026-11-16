Чипы для спутников Starlink теперь будет делать Samsung в США ⁠ 2

Samsung инвестирует $1,9 млрд в расширение своего завода по производству полупроводников в Остине, штат Техас. Предприятие будет выпускать микросхемы для спутниковой системы Starlink компании SpaceX.

Речь идет о компонентах STM32V8, используемых в системах лазерной связи между спутниками. Таким образом, Samsung рассчитывает получить крупный заказ от SpaceX и расширить производство специализированных полупроводников на территории США.

Микросхемы STM32V8 будут производиться с использованием передового 18-нм техпроцесса FD-SOI. Эта технология ориентирована на сочетание высокой производительности, низкого энергопотребления и устойчивости к сложным условиям эксплуатации. Последнее особенно важно для космической техники, компоненты которой должны выдерживать экстремальные температуры и другие воздействия окружающей среды. Лазерная связь позволяет спутникам Starlink обмениваться данными непосредственно на орбите, формируя глобальную оптическую сеть.

Расширение производства Samsung позволит перенести выпуск этих компонентов из Франции в США. Начать серийное производство планируется к 2030 году. Инвестиции в размере $1,9 млрд направят на увеличение мощностей предприятия в Остине и организацию выпуска новых микросхем. Для SpaceX это также возможность диверсифицировать цепочку поставок компонентов, необходимых для дальнейшего развития спутниковой группировки Starlink.