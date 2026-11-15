Скандал вокруг Nvidia подтолкнул Конгресс США к ужесточению экспорта ИИ-чипов в Китай

В Конгрессе США усилилась поддержка дополнительных ограничений на экспорт мощных ИИ-чипов в Китай после скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и женщины, которую подозревают в связях с китайской разведкой. Инициативы поддерживают представители обеих ведущих партий, а законодатели требуют публичных показаний от Хуанга и руководителей американской администрации.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Хуанг и администрация Дональда Трампа должны дать Конгрессу объяснения. Председатель банковского комитета Сената Тим Скотт направил письма Хуангу и министру торговли США Говарду Латнику с требованием выступить перед комитетом с публичными показаниями.

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Вновь обсуждается и законопроект Remote Access Security Act, впервые внесённый в Палату представителей в апреле 2025 года, но остановившийся на рассмотрении в Сенате. Он направлен на усиление контроля за удалённым доступом к передовым вычислительным технологиям. При этом принятие именно этой инициативы не гарантировано: в Конгрессе могут появиться и другие законодательные механизмы ограничения экспорта.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Конгрессе формируется растущий консенсус относительно ограничения поставок чипов в Китай. Сам он также поддерживает меры, которые должны затруднить Китаю доступ к мощным ИИ-ускорителям американских компаний, включая Nvidia.