Камерофон Oppo Find X10 Pro Max получил Khronos Creator Kit для фото- и видеосъёмки

Компания Tilta представила комплект аксессуаров Khronos Creator Kit для смартфона Oppo Find X10 Pro Max, превращающий его в полноценную мобильную видеосистему.

Набор практически повторяет решение, ранее выпущенное для Oppo Find X9 Ultra. Все компоненты поставляются в прочном защитном кейсе. В комплект входят модульный чехол, ремешок, адаптеры для 67-мм фильтров, регулируемая рукоятка, штатив-селфи-палка, светодиодная панель и крепления Arca-Swiss и Cold Shoe.

Одним из главных элементов набора стала рукоятка Focus PD Handle, которая подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет управлять камерой. На ней расположены регуляторы фокусировки и масштабирования, кнопка записи и порт USB-C.

Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч способен не только питать саму рукоятку, но и подзаряжать смартфон. Дополнительно предусмотрены магнитная система охлаждения мощностью 22 Вт, нейтральный фильтр ND с регулировкой в диапазоне 1–5 ступеней и адаптер для установки дополнительного 230-мм телеобъектива.

Комплект Khronos Creator Kit предлагается в цвете Space Gray. Стартовая цена составляет 512 долларов вместо стандартных 570 долларов. Сейчас набор доступен для предварительного заказа, а поставки покупателям должны начаться через две-четыре недели.