Петицию о возвращении Хуанга на пост главы Nvidia подписало уже 170 000 человек⁠⁠ ⁠ 5

Петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга на посту руководителя Nvidia подписали 170 тысяч человек. Согласно данным сайта инициативы, около 90 тысяч участников являются акционерами компании, еще более 70 тысяч подписей оставили сторонники бывшего главы производителя графических процессоров.

Скандал вокруг Хуанга разгорелся после публикаций о возможных связях с иностранной разведкой. 8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после сообщений The New York Times о близких отношениях бизнесмена с Элис Хуанг, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed. По данным издания, американские спецслужбы подозревали ее в связях с китайской разведкой и передаче информации Пекину. Позднее в адрес Хуанга также прозвучали обвинения в супружеской измене с двумя сотрудницами Nvidia.

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12 ноября Хуанг, согласно опубликованной информации, покинул пост генерального директора Nvidia, должность президента и место в совете директоров. The Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что госсекретарь США Марко Рубио использовал разгоревшийся скандал для ослабления влияния Хуанга на президента Дональда Трампа.

Один из союзников Хуанга сообщил Financial Times, что они создают «оперативный штаб» из руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы лоббировать возвращение бывшего главы Nvidia, и попытаются заручиться поддержкой Белого дома