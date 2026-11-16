50 Мп, переменная диафрагма, поддержка внешней камеры. Huawei Mate X8 показали во всех доступных вариантах

Известный инсайдер UniverseIce опубликовал изображения складного смартфона Huawei Mate X8.

Устройство выполнено в форм-факторе книги с экраном, складывающимся внутрь корпуса. На задней панели хорошо заметен крупный круглый блок основной камеры, ставший одной из главных особенностей дизайна новинки. Ранее Huawei уже подтвердила, что презентация смартфона состоится 24 ноября в Китае.

На опубликованных рендерах Mate X8 представлен сразу в пяти цветах: черном, зеленом, красном, фиолетовом и белом. Huawei сохранила характерную для серии Mate X конструкцию, сделав акцент на премиальном внешнем виде и выразительном оформлении камеры. Ожидается, что смартфон выйдет в стандартной версии и специальном издании Collector’s Edition, которое, по слухам, получит поддержку внешней камеры Ruiying Z10.

По предварительным данным, новинка будет оснащена внешним экраном диагональю 6,5 дюйма и внутренним гибким дисплеем на 8,15 дюйма. Основной камере приписывают 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой, а также 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Также ожидается аккумулятор емкостью не менее 6000 мА·ч. Полные характеристики, стоимость и сроки начала продаж Huawei раскроет во время презентации.