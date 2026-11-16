Раскладушка в духе Nokia с GPS, рацией, разъёмом 3,5 мм и кнопкой SOS. Телефон HMD 2320 Flip 4G получит устаревший дизайн ⁠ 2

Инсайдер Smashx_60 раскрыл подробности о новом кнопочном телефоне HMD 2320 Flip 4G.

Он заявил, что это довольно интригующий телефон в корпусе ретро-раскладушки. Внешне он может немного напоминать устаревшее устройство от ODM-производителя.

Одной из главных особенностей HMD 2320 Flip 4G станет поддержка сетей 4G LTE Cat 4. Для сравнения, Nokia 2360 Flip ограничена сетями 2G. Также заявлены GPS с отслеживанием местоположения в реальном времени, кнопка экстренного вызова SOS и функция Push-to-Talk. Такой набор возможностей ориентирован прежде всего на пожилых пользователей и тех, кому необходим простой телефон с дополнительными функциями безопасности.

Аппарат построен на платформе Unisoc T127 и оснащен всего 64 МБ оперативной памяти. Основной экран имеет диагональ 2,4 дюйма, дополнительный внешний — 1,77 дюйма. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 1450 мА·ч, предусмотрен и слот для карт памяти microSD.

В оснащение HMD 2320 Flip 4G входят камера разрешением 0,3 Мп, FM-радио и классический разъём для наушников 3,5 мм. Устройство также получило поддержку слуховых аппаратов (HAC).