Работает без Wi-Fi и поддерживает две SIM-карты: представлена Xiaomi Smart 4G Camera 3

Компания Xiaomi открыла предварительные заказы на внутреннюю камеру видеонаблюдения Smart 4G Camera 3.

Главной особенностью новинки стала возможность работы без домашнего Wi-Fi: камера оснащена двумя SIM-картами с поддержкой China Telecom и China Unicom и поставляется с бесплатным безлимитным 4G-трафиком без ограничений по скорости. Предусмотрено автоматическое переключение между операторами, позволяющее сохранять соединение при ухудшении сигнала одной из сетей.

Камера получила 5-мегапиксельный сенсор и поддерживает запись видео в разрешении 3K (2880 × 1620 пикселей). Для ночной съемки предусмотрена инфракрасная подсветка с длиной волны 940 нм, позволяющая вести наблюдение в полной темноте без видимого свечения. Двухмоторный поворотный механизм обеспечивает обзор на 360° по горизонтали и регулировку наклона на 109° по вертикали. Управлять положением камеры можно дистанционно через приложение Mi Home, уменьшая количество слепых зон в помещении.

За интеллектуальные функции отвечает локальный алгоритм искусственного интеллекта, поддерживающий пять сценариев обнаружения: распознавание и отслеживание людей, определение плача ребенка, фиксацию проникновения в заданную зону, а также обнаружение кошек и собак. При выявлении подозрительной активности камера отправляет уведомления на смартфон. Кроме того, предусмотрена двусторонняя голосовая связь, динамик BOX и микрофон с шумоподавлением, способный улавливать звук на расстоянии до 8 м.