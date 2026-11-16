Honor тестирует аккумулятор емкостью 13 500 мА·ч для нового смартфона, но это ещё не предел

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Honor начала тестирование нового аккумулятора с номинальной емкостью 13 300 мА·ч. Ожидается, что типичная емкость батареи составит около 13 500 мА·ч. По словам источника, это новый рекорд для подобных решений, однако компания уже работает над еще более емкими аккумуляторами.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Предполагается, что новинка предназначена для будущего смартфона Honor среднего класса с большим экраном диагональю около 7 дюймов. Устройство может получить необычно крупную батарею, что позволит существенно увеличить время автономной работы по сравнению с большинством современных смартфонов. Другие характеристики аппарата, включая процессор, камеры и скорость зарядки, пока не раскрываются.

Инсайдер подчеркнул, что аккумуляторные технологии продолжат развиваться и в будущем появятся решения с еще большей емкостью. Пока неизвестно, когда Honor планирует выпустить смартфон с новой батареей.