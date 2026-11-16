Представлен SSD Orico FlashMem FM9800, оптимизированный для работы с ИИ

Компания Orico представила твердотельный накопитель FlashMem FM9800, предназначенный в том числе для работы с локальными системами искусственного интеллекта.

Новинка построена на памяти 3D TLC NAND, часть которой переведена в режим pSLC для создания специального кэша AI Cache. При этом основная память и выделенная область кэширования используют независимые механизмы управления износом и отдельные алгоритмы планирования операций чтения и записи.

Источник изображения: ithome // Orico

Orico FlashMem FM9800 выполнен в форм-факторе M.2 2280 и поддерживает интерфейс PCIe 5.0. Для отвода тепла предусмотрена графеновая термопрокладка. Производитель предлагает две конфигурации: с основным объемом 768 ГБ и дополнительным AI-кэшем на 85 ГБ, а также с 1638 ГБ основной памяти и 128 ГБ кэша. Таким образом, накопитель получил отдельное пространство для операций, связанных с обработкой данных искусственного интеллекта.

Специальный кэш способен хранить веса ИИ-моделей, контекст и промежуточные данные локального инференса. В сочетании с программным обеспечением для управления хранением данных и механизмом локального вывода Herdsman накопитель обеспечивает взаимодействие между видеопамятью GPU, системной оперативной памятью и флеш-кэшем.