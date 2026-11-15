Vivo X500 Pro с батареей 6510 мАч показал чуть ли не рекордный уровень автономности

Энергоэффективность на высоте

Авторы GSM Arena протестировали новый флагманский смартфон Vivo X500 Pro, который оснащён батареей ёмкостью 6510 мАч. Это далеко не рекорд, но вот автономность оказалась невероятой.

Не всегда большой аккумулятор означает отличную автономность, но новинка Vivo всё перевернула. При далеко не самом большом аккумуляторе на рынке, автономность тут одна из лучших. В стандартных тестах источника смартфон продержался 22 часа и 30 минут. Это всего на полтора часа меньше результата Vivo X500 Pro Max с огромной батареей 7800 мАч.

Vivo X500 Pro с батареей 6510 мАч показал чуть ли не рекордный уровень автономности
Источник изображения: GSM Arena

OnePlus 15, который является одним из самых автономных флагманов, оснащён батареей 7500 мАч и при этом обошёл новинку Vivo всего на 37 минут. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max показал результат 19 часов 20 минут.

Фото 1
Источник изображения: GSM Arena

Зарядка тут 90-ваттная и весьма быстрая. За полчаса смартфон набирает 63% заряда. На полную уходит 52 минуты.

Из остального авторы отметили невероятно яркий экран (почти 5400 кд/кв.м в пике), отличные камеры, качество сборки и материалов, топовую производительность, и всё это при относительно компактных размерах.

Мобильные телефоныVivoИсточники:GSM Arena

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Учёные составили единый атлас 25,5 млн клеток мозга и обнаружили новый тип нейронов, связанный с шизофрениейСледующая публикация: Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
Главное
Все новости
34 минуты назад1Маленький Land Rover Defender выйдет в 2027 году для конкуренции с маленьким Toyota Land Cruiser
44 минуты назадЗемля захватила астероид размером 2 метра: у планеты появилась временная мини-луна
«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro47 минут назад2«Это окончательный дизайн». Известный инсайдер показал, как будут выглядеть камеры Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro Пилюлеобразного блока справа от двух основных модулей не будет
53 минуты назад528 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 000 зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца
21:521Представлен гибридный пикап Nissan Z9 Enjoy Edition: рама, 326 л.с., полный привод — всего 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
21:432Учёные составили единый атлас 25,5 млн клеток мозга и обнаружили новый тип нейронов, связанный с шизофренией
Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла21:404Вторая неудача подряд: тяжелая американская ракета Vulcan Centaur бодро стартовала, но спутники Amazon Leo вывести на орбиту не смогла На 10 минуте полёта произошла аномалия, с которой будут разбираться
21:282На PlayStation 4 запустили ИИ-модель Qwen3.5-9B с 9 млрд параметров
21:211Гибрид с виртуальными передачами: Honda обновила кроссовер Vezel
21:201В коробочной версии GTA VI нет диска, а у некоторых «счастливчиков» нет даже кода для скачивания. Пользователи жалуются на проблему на Reddit
21:137Volga задумалась о выпуске гибридов и электромобилей
21:06Поставки видеокарт AMD в Китае с октября сократились минимум на 20-50%
21:003Два ротора и неодимовые магниты по схеме Хальбаха: инженер создал работающий прототип ховерборда
20:511Электромобили и гибриды дешевеют в России, самые популярные модели — Evolute i-Space и Geely EX5 Hybrid
20:451МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 договорились с крупнейшими российскими банками о маркировке звонков
20:36Радиотелескоп MeerKAT впервые напрямую измерил распределение космического водорода на больших масштабах
20:202Изношенные детали самолётов будут «залечивать» лазером: немецкие ученые разработали новую технологию
20:16ИИ научился предсказывать внезапную смерть — он обнаружил сигнал в обычной ЭКГ, который стандартный скрининг пропускает
В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA20:021В Китае продают GeForce RTX 4090 Ti, которая так и не вышла — у нее 18 176 ядер CUDA Nvidia отказалась от серийного выпуска RTX 4090 Ti
20:01Сверхмассивные первичные чёрные дыры не могут объяснить тёмную материю — показал анализ реликтового излучения
19:495Beget восстановил более 215 тысяч сайтов после масштабной кибератаки
19:402Ремень вместо цепи и мотор Bosch: представлен электровелосипед Kalkhoff Image 1 Advance
19:2916Microsoft подвела — 15 человек отравились хлором в немецком отеле из-за сбоя облачных сервисов Microsoft 365
19:173Subaru возвращает «механику»: новая WRX STI Sport R получила фирменный полный привод, 271-сильный мотор и механическую коробку передач от прежней STI
19:091Астрономы нашли загадочный объект на границе между нейтронной звездой и чёрной дырой
18:5514486-й процессор снова в деле. Энтузиаст за 16 дней собрал компьютер на Intel 486 из макетных плат и запустил на нём Doom
Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга18:2712Член совета директоров Nvidia продал акции компании почти на $1 млрд незадолго до отставки Дженсена Хуанга Марк Стивенс знал что-то, что не знали другие?
17:582Учёные объединили существующие разработки и перспективные концепции в дорожную карту лунной астрономии
17:58Браузер, но не для людей: Cloudflare открыла исходный код Kitesurf — браузера для ИИ-агентов
17:419Представлен «самый мощный гипернейкед в мире». BMW M 1000 RS получил литровый мотор мощностью 215 л.с. — удельная мощность больше, чем у Bugatti Chiron
17:294В России в три раза выросли продажи Zeekr, но почти весь спрос обеспечили лишь две модели — это гибриды Zeekr 8X и Zeekr 9X
17:211Крыло вместо фюзеляжа. Natilus готовит необычный грузовой самолёт — компания уже заказала крылья для полноразмерного прототипа