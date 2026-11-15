Vivo X500 Pro с батареей 6510 мАч показал чуть ли не рекордный уровень автономности

Авторы GSM Arena протестировали новый флагманский смартфон Vivo X500 Pro, который оснащён батареей ёмкостью 6510 мАч. Это далеко не рекорд, но вот автономность оказалась невероятой.

Не всегда большой аккумулятор означает отличную автономность, но новинка Vivo всё перевернула. При далеко не самом большом аккумуляторе на рынке, автономность тут одна из лучших. В стандартных тестах источника смартфон продержался 22 часа и 30 минут. Это всего на полтора часа меньше результата Vivo X500 Pro Max с огромной батареей 7800 мАч.

OnePlus 15, который является одним из самых автономных флагманов, оснащён батареей 7500 мАч и при этом обошёл новинку Vivo всего на 37 минут. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max показал результат 19 часов 20 минут.

Зарядка тут 90-ваттная и весьма быстрая. За полчаса смартфон набирает 63% заряда. На полную уходит 52 минуты.

Из остального авторы отметили невероятно яркий экран (почти 5400 кд/кв.м в пике), отличные камеры, качество сборки и материалов, топовую производительность, и всё это при относительно компактных размерах.