Китайская альтернатива Android вышла на новый уровень: количество установок HarmonyOS превысило 100 млн

Операционная система Huawei HarmonyOS преодолела отметку в 100 млн установок. Об этом 16 ноября сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные сервиса Wonder Toolbox. Речь идёт о версиях HarmonyOS 5 и новее, которые собираются в отдельную статистику.

По информации разработчиков сервиса, данные берутся из магазина приложений Huawei AppGallery и обновляются вручную каждый день. Теперь осталось дождаться официального подтверждения от Huawei.

Ранее, в марте 2026 года, глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю заявлял, что число пользователей HarmonyOS быстро растёт и должно превысить 100 млн до наступления зимы. По официальным данным компании, в июне количество устройств с HarmonyOS достигло 66 млн, в августе превысило 80 млн, а к концу сентября число устройств с HarmonyOS 6 и HarmonyOS 7 составило более 90 млн. 11 ноября сообщалось о 99 млн установок.

HarmonyOS 5, также известная как HarmonyOS NEXT, стала важным этапом развития платформы. В отличие от предыдущих версий, её системная основа полностью разработана Huawei и больше не зависит от открытого кода Android AOSP. При этом система не поддерживает запуск Android-приложений, поэтому компании пришлось развивать собственную экосистему программного обеспечения.

По данным Huawei, к июню 2026 года число разработчиков HarmonyOS по всему миру превысило 11 млн, а количество приложений и сервисов в AppGallery достигло 380 тыс. Согласно оценкам аналитиков, в первом квартале 2026 года доля HarmonyOS на китайском рынке смартфонов составила около 19%, что позволило ей закрепиться на втором месте среди мобильных операционных систем страны.

Напомним, ранее Huawei опубликовала расширенный список устройств, которые получат HarmonyOS 7 — в нем больше сотни устройств.