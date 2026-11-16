Теплозащиту Starship, который поймали башней Mechazilla, показали крупным планом. Корабль возвращают на производство

Колин Адастра (@colleenadastra), фотограф NSF и сотрудник команды Starbase, опубликовал фотографии Starship 42 на стартовой башне.

На снимках виден носовой обтекатель корабля с гексагональными плитками теплозащиты.

Starship 42 успешно прошёл запуск, орбитальный полёт и был пойман башней Mechazilla. После захвата корабль опускают на специальный стенд, чтобы вернуть его в производственный цикл. Это важный шаг к полноценной многоразовости системы: успешная ловля позволяет избежать длительных операций по извлечению аппарата после приводнения и потенциально значительно сократить время между полётами.

Во время 15-го испытательного полёта Starship компания SpaceX отказалась от попытки поймать ускоритель Super Heavy башней Mechazilla. Система навигации, управления и контроля обнаружила, что бустер находится за пределами расчётной зоны безопасного захвата, и автоматически перенаправила его на запасную площадку приводнения в Мексиканском заливе. Таким образом, отказ от захвата был предусмотрен алгоритмами безопасности, а не стал результатом повреждения или внешнего вмешательства.